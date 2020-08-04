Проводников поездов "вооружат" газовыми баллончиками

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 135
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 207
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 16533
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3627
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 882
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6642
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
5
4
3
6
24
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
Пахлава, вино, креветки - как украинцы отдыхают на Черном море
Пахлава, вино, креветки - как украинцы отдыхают на Черном море
Видео
Все видео
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 135
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6642
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1395
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 14:21

Проводников поездов "вооружат" газовыми баллончиками

  Комментировать
Проводников поездов &quot;вооружат&quot; газовыми баллончиками
Шокеры работники Укрзализныци не могут использовать такие спецсредства разрешены только полицейским. фото tvoemisto

Работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Громадського радио.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно. Но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик - это лучше, чем не использовать ничего вообще", - говорит Криклий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избиение и попытка изнасилования в поезде: как отреагировали в Укрзализныце

Ранее Криклий заявил, что Укрзализныця уже сделала расчеты и запросы, чтобы полиция охраны на отдельных направлениях поездов УЗ могла работать.

В поезде Мариуполь - Киев в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном, и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 году за хулиганство, а в 2008 - за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на 2 месяца за решетку без права на залог.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проводников поездов "вооружат" газовыми баллончиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 60211
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 16533
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 7119
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6166
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 5976
Общество
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 108
Волынская область усиливает карантин
Волынская область усиливает карантин Просмотров: 243
Лукашенко: Россия боится нас потерять
Лукашенко: Россия боится нас потерять Просмотров: 468
Украинцы смогут пользоваться электронной картой для улучшения безопасности на дорогах
Украинцы смогут пользоваться электронной картой для улучшения безопасности на дорогах Просмотров: 153
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
5
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
2
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 52568
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua