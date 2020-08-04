Проводников поездов "вооружат" газовыми баллончиками

Шокеры работники Укрзализныци не могут использовать такие спецсредства разрешены только полицейским. фото tvoemisto

Работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Громадського радио.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно. Но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик - это лучше, чем не использовать ничего вообще", - говорит Криклий.

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Ранее Криклий заявил, что Укрзализныця уже сделала расчеты и запросы, чтобы полиция охраны на отдельных направлениях поездов УЗ могла работать.

В поезде Мариуполь - Киев в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном, и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 году за хулиганство, а в 2008 - за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на 2 месяца за решетку без права на залог.