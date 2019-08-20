Обошел Рим и Нью-Йорк. Киев попал в 50 самых дружелюбных городов мира

Киев занял 45-е место, опередив Рим, Берлин и Нью-Йорк. Фото: https://www.bbc.com

Киев попал в ТОП-50 городов мира, которые туристы считают самыми дружелюбными. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический сайт Big 7 Travel.

Эксперты спросили у более 1,5-миллионной аудитории портала не о туристических аттракциях городов, а об отношении местных жителей к гостям, готовность помогать им ориентироваться в городе и открытость к общению.



По результатам опроса, первое место в рейтинге отвели канадскому Ванкуверу. Далее разместились Куала-Лумпур (Малайзия) и Брюгге (Бельгия).

Столица Украины оказалась на 45-м месте, опередив Рим, Берлин и Нью-Йорк.



ТОП-50 самых дружественных городов мира:

1. Ванкувер, Канада

2. Куала-Лумпур, Малайзия

3. Брюгге, Бельгия

2. Куала-Лумпур, Малайзия

3. Брюгге, Бельгия

4. Тайбэй, Тайвань

5. Гамбург, Германия

6. Дублин, Ирландия

7. Крайстчерч, Новая Зеландия

8. Нэшвилл, Теннесси, США

9. Сан-Паулу, Бразилия

10. Глазго, Шотландия

11. Чиангмай, Таиланд

12. Санта-Доминго, Доминиканская Республика

13. Абу-Даби, ОАЭ

14. Кейптаун, Южная Африка

15. Афины, Греция

16. Аделаида, Австралия

17. Корк, Ирландия

18. Маскат, Оман

19. Хьюстон, Техас, США

20. Сиемреап, Камбоджа

21. Найроби, Кения

22. Копенгаген, Дания

23. Мехико, Мексика

24. Сингапур, Сингапур

25. Стокгольм, Швеция

26. Лилонгве, Малави

27. Богота, Колумбия

28. Токио, Япония

29. Лиссабон, Португалия

30. Амстердам, Нидерланды

31. Будапешт, Венгрия

32. Манчестер, Англия

33. Чарльстон, Южная Каролина, США

34. Монреаль, Канада

35. Джайпур, Индия

36. Москва, Россия

37. Пуэрто-Вальярта, Мексика

38. Гуанчжоу, Китай

39. Женева, Швейцария

40. Лондон, Англия

41. Сидней, Австралия

42. Мадрид, Испания

43. Гонолулу, Гавайи

44. Коломбо, Шри-Ланка

45. Киев, Украина

46. Хошимин, Вьетнам

47. Нью-Йорк, США

48. Берлин, Германия

49. Касабланка, Марокко

50. Рим, Италия



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