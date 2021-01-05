Ночью женщина попала в ловушку подвальных дверей. Доставали спасатели

В Киеве женщина застряла между дверьми. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 5 января на ул. Бассейной, 19 столицы спасатели освободили женщину, которая застряла между дверью.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"В 3:52 поступило сообщение о том, что в Печерском районе столицы в подвальном помещении бойлерной между дверью и дверной рамой зажата женщина 1992 года рождения. За помощью обратился прохожий житель дома, который заметил потерпевшую", - говорится в сообщении.

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Прибыв на место спасатели установили, что в подвальном помещении 8-этажного жилого дома женщина отгибая двери пыталась выбраться из бойлерной и застряла.

Спасатели с помощью бензореза срезали цепь, которой были закрыты двери, и освободили пострадавшую.

От госпитализации она отказалась, чувствовала себя хорошо.

В Киеве, на территории детской площадки, спасатели освободили голову мальчика, застрявшую между металлическими конструкциями спортивного тренажера.