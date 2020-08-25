Голова ребенка застряла в спортивном тренажере

В Киеве, на территории детской площадки, спасатели освободили голову мальчика, застрявшую между металлическими конструкциями спортивного тренажера.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины.

Фото: Главное управление ДСНС Украины в Киеве

"23 августа в оперативно-координационный центр ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение, что на ул. Виктора Забилы, 5, в металлических конструкциях спортивного тренажера застряла голова ребенка 2018 рождения. За помощью обратились родители мальчика", - говорится в сообщении.

Применив необходимые спасательные приемы, голову ребенка освободили. Малыш остался целый и невредимый. Медицинская помощь не понадобилась.



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