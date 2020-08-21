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пятница, 21 августа 2020 09:31

В Киеве 3-й день ищут пропавшую школьницу

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В Киеве 3-й день ищут пропавшую школьницу
В Киеве разыскивают 14-летнюю Таисию Булах. Школьница пропала 19 августа. Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

В Киеве родные и полиция ищут 14-летнюю Таисию Булах.

Школьница ушла из дома 19 августа и до сих пор не вернулась, сообщили в столичной полиции.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленого цвета.

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Одета: в футболку белого цвета, голубые джинсы, черные кроссовки с белой подошвой, голубую кепку.

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просят звонить по номеру "102".

2 дня в Мукачево на Закарпатье разыскивали 12-летнего Яна Бургера. Он 16 августа поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Об исчезновении мальчика в полицию сообщил его старший брат. Парня нашли на одной из городских улиц. Выяснилось, он ушел из дома. Причины такого поступка устанавливают полицейские.

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Дата
21
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