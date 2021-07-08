Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют

Огромная баржа "путешествует" по Днепру. Фото: скриншот с видео

В четверг, 8 июля, в Киеве заметили неуправляемую баржу, дрейфующую по Днепру.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Самостоятельная баржа. По Днепру снова дрейфует баржа. Буксира нет, как и людей на судне", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что неуправляемое судно весьма внушительных размеров.

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Небольшое судно, которое странно двигалось по реке, заметили в ночь на 25 мая. Заметили его двое патрульных, которые рыбачили в выходной. Они и сообщили коллегам о происшествии. После проверки баржи правоохранители подтвердили, что на ней никого нет. Тогдашние "путешествие" едва не натворило беды.