Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений

Сорванную с якоря баржу, которая дрейфовала по Днепру, увидели двое патрульных. Фото: скриншот с видео

Неуправляемую баржу, дрейфующую по Днепру, увидели двое патрульных, которые рыбачили в свой выходной. Они и сообщили коллегам о ЧП.

Об этом информирует патрульная полиция Киева.

"Патрульные Виталий Данильчук и Александр Ясур как раз рыбачили на берегу, когда увидели неуправляемую баржу с краном, которая направлялась по течению, сбивая буи. Судно вело в направлении пешеходно-велосипедного моста, на котором находились люди", - говорится в сообщении.

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К пешеходному мосту прибыли автопатрули, которые перекрыли его и эвакуировали прохожих. Отмечается, что баржа безопасно прошла под мостом, не повредив его.

"Судно двигалось с большой скоростью и несколько раз разворачивалось. Один из автопатрулей поехал вслед за ним, передавал дислокации соответствующим службам и координировал их действия. Позже баржу удалось отбуксировать в безопасное место", - добавили в сообщении.

Небольшое судно, которое странно двигалось по реке, заметили в ночь на 25 мая. Как выяснилось, это баржа. После проверки правоохранители подтвердили, что на ней никого нет.