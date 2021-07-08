Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры

Командир экипажа самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал взлет самой мощной стальной птицы в мире.
Ролик распространил на Youtube.
На видео "Мрия" взлетела с аэродрома в Гостомеле под Киевом и приземлилась в немецком городе. Именно взлет самолета сняли с воздуха с помощью дрона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
"Наш самый большой транспортный самолет отправился в очередной полет. На Ан-225 "Мрия" мы летим в Лейпциг. Вас ждет небольшой рассказ об особенностях двигателей Д-18. А еще несказанно красивый взлет и замечательные видео полета", - говорится в описании видео.
Также Антонов показал на видео кабину пилотов "Мрии".
Аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в 15 лучших аэропортов Европы, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.
Комментарии