Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры

Ан-225 "Мрия" от конструкторского бюро Антонова мир увидел в 1989 году. Это самое большое и мощное воздушное судно в мире сегодня. 2004 года Ан-225 внесли в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов. Фото: скриншот с видео

Командир экипажа самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал взлет самой мощной стальной птицы в мире.

Ролик распространил на Youtube.

На видео "Мрия" взлетела с аэродрома в Гостомеле под Киевом и приземлилась в немецком городе. Именно взлет самолета сняли с воздуха с помощью дрона.

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"Наш самый большой транспортный самолет отправился в очередной полет. На Ан-225 "Мрия" мы летим в Лейпциг. Вас ждет небольшой рассказ об особенностях двигателей Д-18. А еще несказанно красивый взлет и замечательные видео полета", - говорится в описании видео.

Также Антонов показал на видео кабину пилотов "Мрии".

Аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в 15 лучших аэропортов Европы, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.