В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации

В среду, 30 июня, военнослужащих транспортировали из клиники Днепра в Киев для следующего этапа лечения.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic/

В Днепре военные врачи стабилизировали состояние эвакуированных и подготовили их к дальнейшему лечению.

"Санитарный самолет с тремя ранеными, четырьмя больными и тремя травмированными военнослужащими прибыл в аэропорт "Борисполь", а вскоре специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинского клинического центра ГВКГ в Киеве", - говорится в сообщении.

Воинов разместили в отделениях центра для диагностического обследования. Они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков. Состояние здоровья пациентов стабильное, добавили в сообщении.

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Волонтер Наталья Юсупова рассказала о тяжелом состоянии раненых бойцов.

"Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита, ноги в осколочных ранениях, лицо, глаза, живого места нет, он все перемотанный бинтами. Терпит страшную боль. Коля, 24 года, ранения в ногу, железо стоит, нога распухла. еще один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в "гнойку". Три бойцы в нейрохирургии, еще один в реанимации и в других отделениях", - написала Юсупова в Facebook.

30 июня российские оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Целились из ручных противотанковых, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.