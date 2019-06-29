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суббота, 29 июня 2019 05:55

Непогода "выключила" Русановские фонтаны

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Непогода &quot;выключила&quot; Русановские фонтаны
Киев остался без Русановских фонтанов. Фото: Информатор

В результате непогоды в Киеве попадали деревья, от которых пострадали десятки автомобилей. Не выдержали и высоковольтные кабели.

Повреждение электросети вызвало аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала, сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты обследовали места поломок. До конца июня жители и гости Киева смогут увидеть только 8 из 12 гейзерных фонтанов. Над починкой еще четырех фонтанов работают коммунальщики.

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27 июня в столицу пришел мощный ураган и начали поступать сообщения о последствиях. По всему городу падали деревья, разносился мусор, на стройках обрывало монтажные конструкции. Такая ситуация повлияла и на ситуацию на дорогах столицы.

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