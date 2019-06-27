Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия

Июнь в Киеве бил температурные рекорды. Однако в полдень, 27 июня, небо покрылось тучами и потемнело, а на улице поднялся ветер со скоростью 25-28 м / c.

Жители города массово публиковали в соцсетях фото и видео вреда, который причинил ураган. Его последствия Gazeta.ua собрала в одном материале.

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Фото: Информатор

На Виноградаре мужчина снимал ливень, когда ветер начал срывать крыши.

А на этом видео вырванные деревья показывают вблизи.

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Последствия непогоды также показал в одном видео "Киев Оперативный".

На Киев и окружающие населенные пункты обрушился дождь со шквальным ветром. Пользователи соцсетей активно публиковали видео и фото непогоды. А жители Бучи писали, что выпал град. Вечером стало известно, что от урагана пострадали два человека. А в Буче на человека упало дерево и он погиб, информируют чрезвычайники. Накануне Укргидрометцентр предупреждал о грозе II уровня опасности в Киеве и области.