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четверг, 27 июня 2019 19:37

Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
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Июнь в Киеве бил температурные рекорды. Однако в полдень, 27 июня, небо покрылось тучами и потемнело, а на улице поднялся ветер со скоростью 25-28 м / c.

Жители города массово публиковали в соцсетях фото и видео вреда, который причинил ураган. Его последствия Gazeta.ua собрала в одном материале.

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Дерево упало на маршрутку. Пострадавших нет.
Фото: Информатор
Дерево упало на маршрутку. Пострадавших нет.
На некоторых улицах долго сходит дождевая вода в канализацию.
Деревья падали на трамвайные пути.
На момент падения дерева на площадке не было детей, поэтому без пострадавших.

На Виноградаре мужчина снимал ливень, когда ветер начал срывать крыши.

А на этом видео вырванные деревья показывают вблизи.

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Последствия непогоды также показал в одном видео "Киев Оперативный".

На Киев и окружающие населенные пункты обрушился дождь со шквальным ветром. Пользователи соцсетей активно публиковали видео и фото непогоды. А жители Бучи писали, что выпал град.

Вечером стало известно, что от урагана пострадали два человека. А в Буче на человека упало дерево и он погиб, информируют чрезвычайники.

Накануне Укргидрометцентр предупреждал о грозе II уровня опасности в Киеве и области.

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27
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