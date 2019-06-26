Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение

На 27 июня в западных, северных и некоторых центральных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на северных и большинстве центральных областей. По данным Укргидрометцентра, 27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областях грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
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Чрезвычайники объявили желтый уровень опасности.
Также штормовое предупреждение объявили в Киеве и области.
В Измаиле Одесской области из-за непогоды перенесли на день общегородской выпускной бал.
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