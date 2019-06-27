В Киевской области от непогоды погиб человек

Фото: ГСЧС

Непогода в Киеве вызвала свержения деревьев и частей зданий.

27 июня произошли ливни и шквалы скоростью 25-28 м/c, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Киеве спасатели 42 раза выезжали, чтобы убрать деревья с автомобилей, домов и проезжих частей.

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"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в Буче погиб один человек", - отмечают в ГСЧС.

В Ивано-Франковской области упали около 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет.

На Киев и окружающие населенные пункты обрушился дождь со шквальным ветром. Пользователи соцсетей активно публикуют видео и фото непогоды. Жители Бучи пишут, что выпал град.