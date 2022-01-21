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пятница, 21 января 2022 18:21

Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства

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Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
Первым убитым на Майдане был не Сергей Нигоян, а Юрий Вербицкий – ДБР Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Государственное бюро расследований сообщило, что первым убитым во время Революции достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.

Об этом заявил заместитель руководителя управления по делам Майдана ГБР Артем Яблонский на пресс-конференции 21 января.

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"Кто был первым убитым по времени? По последним данным, это Юрий Вербицкий. То есть, Нигоян, Жизневский, Вербицкий – это три убийства, которые не раскрыты, но следователи ГБР активизировали работу на этом направлении.

Установлено каждое подразделение внутренних войск, а также спецподразделения "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственной близости и могли его совершить с учетом выводов экспертиз", - сказал Яблонский.

22 января 2014 года во время Революции достоинства появились первые жертвы противостояния с "Беркутом". Они получили смертельные ранения на киевской ул. Грушевского возле стадиона "Динамо". Впоследствии их назвали Небесной сотней.

Были убиты из огнестрельного оружия 20-летний Сергей Нигоян и 26-летний Михаил Жизневский. Получили ранения и скончались на следующей неделе в больницах Роман Сеник и Александр Бадер. В лесополосе в Бориспольском районе Киевской области нашли тело Юрия Вербицкого, который был похищен из больницы.

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Дата
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января

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