Убийства майдановцев: будут судить пулеметчика спецотряда "Омега"

Спецназовцы с автоматами Калашникова и снайперской винтовкой ведут огонь по протестующим. Киев, 20 февраля 2014 года. Фото: "Радіо Свобода"

По делу о расстрелах 20 февраля 2014-го на ул. Институтской в Киеве будут судить бывшего военнослужащего спецотряда "Омега". Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В Печерский районный суд города Киева направили обвинительное заключение в отношении бывшего офицера, пулеметчика отдельного отряда специального назначения и борьбы с терроризмом "Омега" одной из бригад специального назначения Управления Северного территориального Киевского командования внутренних войск МВД по факту совершения убийств участников акций протеста.

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Мужчина действовал совместно и согласованно с бойцами так называемой черной роты "Беркута". Он непосредственно участвовал в групповом совершении теракта - стрельбе на поражение из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста на улице Институтской, по данным следствия.

"Их целью было совершение убийств митингующих способом, опасным для жизни многих лиц, для прекращения акций протеста", - сообщили в прокуратуре.

В июне двое бывших "беркутовцев" Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь получили приговор - три года лишения свободы.