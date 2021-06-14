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понедельник, 14 июня 2021 12:48

Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы

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Разгон Евромайдана: два &quot;беркута&quot; получили по три года тюрьмы
Бывшие "беркута" Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь. Фото: Виктория Рощина, Hromadske

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь получили приговор - три года лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

"Три реальных года лишения свободы "беркутам" Виктору Эйсмонту и Владимиру Мохони. События 30 ноября. Признаны виновными и освобождены от ответственности за истечением сроков.

Это первый реальный приговор "беркутам" по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября!" - сообщила юрист.

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Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего Максима Федя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. грн, сообщает "РБК-Украина".

Согласно приговору суда, двое "беркутов" задержали потерпевшего возле стелы на майдане Независимости 30 ноября 2013-го. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

29 ноября 2013 года около 20:00 на майдане Независимости собралось несколько сотен активистов. Подавляющее большинство - студенты и молодежь. На майдан приехали коммунальщики устанавливать новогоднюю елку. Начали ограждать щитами часть площади вокруг стелы Независимости. В то же время стянули силовиков.

Около 4:00, когда на майдане осталось совсем немного людей, спецотряд "Беркут" пошел на штурм. Разгон длился около часа. В результате десятки людей жестоко избили.

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Дата
14
июня

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