"Не игнорируйте угрозы" - Кличко рассказал о напряженной ситуации с Covid-19

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти. По состоянию на 12 августа, за сутки заразились 182 жителя столицы. Это один из рекордных приростов заболевания в Киеве за время коронаэпидемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева. На сегодня в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - отметил глава столицы.

Автор: Виталий Кличко Эпидситуация в Киеве существенно ухудшилась

Заболели:

- 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет

- 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет

- 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.

Заразились также 5 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, Деснянском - 24, в Соломенском и Оболонском районах - по 21 случаю.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1433 новых больных коронавирусом. Это на 275 человек больше, чем за предыдущие сутки. Всего с начала эпидемии в стране уже 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1970 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.