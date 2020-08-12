Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 1433 новых больных коронавирус. Это на 275 человек больше, чем за предыдущие сутки.
Всего с начала эпидемии в стране есть 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1970 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.
Одолели болезни 45 686 больных, за последние сутки - 752, сообщает Минздрав.
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Ситуация по областях:
Вінницька область — 3 043 випадки;
Волинська область — 4 423 випадки;
Дніпропетровська область — 1 602 випадки;
Донецька область — 1 011 випадків;
Житомирська область — 2 215 випадків;
Закарпатська область — 5 946 випадків;
Запорізька область — 971 випадок;
Івано-Франківська область — 6 039 випадків;
Кіровоградська область — 728 випадків;
г. Київ — 9 869 випадків;
Київська область — 4 307 випадків;
Львівська область — 11 308 випадків;
Луганська область — 160 випадків;
Миколаївська область — 744 випадки;
Одеська область — 4 458 випадків;
Полтавська область — 514 випадків;
Рівненська область — 7 114 випадків;
Сумська область — 716 випадків;
Тернопільська область — 3 413 випадків;
Харківська область — 5 169 випадків;
Херсонська область — 276 випадків;
Хмельницька область — 1413 випадків;
Чернівецька область — 6 980 випадків;
Черкаська область — 1 049 випадків;
Чернігівська область — 1 080 випадків.
За последний месяц в Украине количество госпитализированных больных коронавирус выросло на более 1,6 тыс. человек. В стационарные отделения больниц госпитализированы 5 тыс. 549 человек.
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