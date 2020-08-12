Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 360
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1260
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2295
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1404
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18819
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6948
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
7
20
5
14
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Видео
Все видео
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1359
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1683
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2295
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 477
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 08:58

Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине

  Комментировать
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
С начала эпидемии в Украине есть 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1433 новых больных коронавирус. Это на 275 человек больше, чем за предыдущие сутки.

Всего с начала эпидемии в стране есть 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1970 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.

Одолели болезни 45 686 больных, за последние сутки - 752, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученый предупредил об опасности коронавируса для детей

Ситуация по областях:

Вінницька область — 3 043 випадки;
Волинська область — 4 423 випадки;
Дніпропетровська область — 1 602 випадки;
Донецька область — 1 011 випадків;
Житомирська область — 2 215 випадків;
Закарпатська область — 5 946 випадків;
Запорізька область — 971 випадок;
Івано-Франківська область — 6 039 випадків;
Кіровоградська область — 728 випадків;
г. Київ — 9 869 випадків;
Київська область — 4 307 випадків;
Львівська область — 11 308 випадків;
Луганська область — 160 випадків;
Миколаївська область — 744 випадки;
Одеська область — 4 458 випадків;
Полтавська область — 514 випадків;
Рівненська область — 7 114 випадків;
Сумська область — 716 випадків;
Тернопільська область — 3 413 випадків;
Харківська область — 5 169 випадків;
Херсонська область — 276 випадків;
Хмельницька область — 1413 випадків;
Чернівецька область — 6 980 випадків;
Черкаська область — 1 049 випадків;
Чернігівська область — 1 080 випадків.

За последний месяц в Украине количество госпитализированных больных коронавирус выросло на более 1,6 тыс. человек. В стационарные отделения больниц госпитализированы 5 тыс. 549 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

Слоны нашли необычное применение ногам

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 42816
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 25688
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 12420
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 36 Просмотров: 10350
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 10270
Общество
Гороскоп на 12 августа: почему среда станет лучшим днем на этой неделе
Гороскоп на 12 августа: почему среда станет лучшим днем на этой неделе
 Просмотров: 909
В театре произошла вспышка коронавируса
В театре произошла вспышка коронавируса Просмотров: 477
Украинских моряков вернули из изоляции
Украинских моряков вернули из изоляции Просмотров: 99
"Не хватит даже армии, чтобы подавить" - чем могут закончиться протесты в Беларуси
"Не хватит даже армии, чтобы подавить" - чем могут закончиться протесты в Беларуси
 Просмотров: 3312
Журналист обвинил полицейских в бездействии
Журналист обвинил полицейских в бездействии Просмотров: 378
Больше всего комментируют
36
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
6
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
5
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 52649
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua