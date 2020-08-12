Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине

С начала эпидемии в Украине есть 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1433 новых больных коронавирус. Это на 275 человек больше, чем за предыдущие сутки.

Всего с начала эпидемии в стране есть 84 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1970 - летальные. 19 пациентов умерли за последние сутки.

Одолели болезни 45 686 больных, за последние сутки - 752, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученый предупредил об опасности коронавируса для детей

Ситуация по областях:

Вінницька область — 3 043 випадки;

Волинська область — 4 423 випадки;

Дніпропетровська область — 1 602 випадки;

Донецька область — 1 011 випадків;

Житомирська область — 2 215 випадків;

Закарпатська область — 5 946 випадків;

Запорізька область — 971 випадок;

Івано-Франківська область — 6 039 випадків;

Кіровоградська область — 728 випадків;

г. Київ — 9 869 випадків;

Київська область — 4 307 випадків;

Львівська область — 11 308 випадків;

Луганська область — 160 випадків;

Миколаївська область — 744 випадки;

Одеська область — 4 458 випадків;

Полтавська область — 514 випадків;

Рівненська область — 7 114 випадків;

Сумська область — 716 випадків;

Тернопільська область — 3 413 випадків;

Харківська область — 5 169 випадків;

Херсонська область — 276 випадків;

Хмельницька область — 1413 випадків;

Чернівецька область — 6 980 випадків;

Черкаська область — 1 049 випадків;

Чернігівська область — 1 080 випадків.

За последний месяц в Украине количество госпитализированных больных коронавирус выросло на более 1,6 тыс. человек. В стационарные отделения больниц госпитализированы 5 тыс. 549 человек.