Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены

В Киевской области правоохранители разоблачили канал систематической поставки наркотиков в Бучанскою исправительною колонию.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Фото: Киевская областная прокуратура

Следствие установило, что ранее судимые местные жители обеспечивали поставки наркотических средств и психотропных веществ на территорию исправительной колонии путем так называемых "киданий" через стены учреждения.

"В дальнейшем осуждены распределяли между собой запрещенные вещества и реализовывали их за отдельную плату среди других лиц, отбывающих наказание", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном ТРЦ женщина высыпала наркотики и нюхала возле посетителей

Во время обысков по месту жительства поставщиков и в исправительной колонии обнаружили и изъяли каннабис, метадон, шприцы, мобильные телефоны и черновые записи.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении. Досудебное следствие продолжается.

Задержали охранника, который поставлял психотропные вещества и наркотические средства в исправительную колонию в Черновицкой обл. Факт преступления зафиксировали оперативники СБУ