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четверг, 03 декабря 2020 19:15

Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены
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В Киевской области правоохранители разоблачили канал систематической поставки наркотиков в Бучанскою исправительною колонию.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Фото: Киевская областная прокуратура

Следствие установило, что ранее судимые местные жители обеспечивали поставки наркотических средств и психотропных веществ на территорию исправительной колонии путем так называемых "киданий" через стены учреждения.

"В дальнейшем осуждены распределяли между собой запрещенные вещества и реализовывали их за отдельную плату среди других лиц, отбывающих наказание", - говорится в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства поставщиков и в исправительной колонии обнаружили и изъяли каннабис, метадон, шприцы, мобильные телефоны и черновые записи.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении. Досудебное следствие продолжается.

Задержали охранника, который поставлял психотропные вещества и наркотические средства в исправительную колонию в Черновицкой обл. Факт преступления зафиксировали оперативники СБУ

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