Охранник исправительной колонии продавал наркотики

Охранник колонии в Черновицкой обл. попался на поставке наркотиков заключенным. Фото: СБУ

Задержали охранника, который поставлял психотропные вещества и наркотические средства в исправительную колонию в Черновицкой обл.

Факт преступления зафиксировали оперативники СБУ.

Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника и задержали его за пределами территории колонии, которую он самовольно оставил во время рабочей смены.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Житомирской области задержали военнослужащего контрактной службы, который продавал наркотики. 21 июня 2019 во время проведения негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, как военным продают наркотики.