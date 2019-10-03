Охранник исправительной колонии продавал наркотики

Задержали охранника, который поставлял психотропные вещества и наркотические средства в исправительную колонию в Черновицкой обл.
Факт преступления зафиксировали оперативники СБУ.
Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника и задержали его за пределами территории колонии, которую он самовольно оставил во время рабочей смены.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.
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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В Житомирской области задержали военнослужащего контрактной службы, который продавал наркотики. 21 июня 2019 во время проведения негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, как военным продают наркотики.
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