Начальник киевской полиции оправился от Covid-19

Андрей Крищенко заболел еще в конце марта. Фото: ГУ ЧП Киева

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко выздоровел после заболевания Covid-19.Он заболел в конце марта.

"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции ІІІ ранга, глава ГУ ЧП Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенного Covid-19", - написал советник министра МВД Шкиряк в Facebook.

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Еще 27 марта стало известно, что начальник киевской милиции Андрей Крищенко заразился коронавируса. Вероятно - на столичном вокзале по прибытии поезда "Четыре столицы" из Латвии. Он лечился и продолжал работать дистанционно.

Из-за карантина в этом году не будут отмечать массовыми гуляниями День Киева. Праздник выпадает на 31 мая. Кабмин решил продлить карантин до 22 мая, а в перечне послаблений нет разрешения на массовые мероприятия.