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пятница, 18 февраля 2022 00:37

Нацгвардия взяла Киевскую ГЭС под усиленную охрану

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Нацгвардия взяла Киевскую ГЭС под усиленную охрану
Киевскую ГЭС будут усиленно охранять. Фото: Украинская правда

Военнослужащие первой президентской бригады оперативного назначения совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.

"Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции", - сказал заместитель начальника Северного Киевского ТУ со службы полковник Олег Дуда, сообщает отделение информации и коммуникации Северного Киевского ТУ.

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Задачей является защита объекта, а также исключение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

Правоохранители также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

Вооруженные силы Украины ужесточили охрану объектов критической инфраструктуры из-за угрозы обострения российской агрессии.

Подразделения воздушных сил ВСУ круглосуточно дежурят в системе противовоздушной обороны страны. К дежурству привлечены более 1000 военных и сотни единиц военной техники. Это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других критической инфраструктуры.

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