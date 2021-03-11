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четверг, 11 марта 2021 15:26

На столичных улицах заметили гуманные ситилайты
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В центре Киева установили ситилайты для популяризации гуманных фотосессий с животными. На них изображены звери, которых чаще всего эксплуатируют для уличных фотографий.

Об этом в Facebook информирует сообщество зоозащитников UAnimals.

"Не эксплуатируйте животных, эксплуатируйте наши ситилайты", - призвали инициаторы акции
Фото: UAnimals
"Не эксплуатируйте животных, эксплуатируйте наши ситилайты", - призвали инициаторы акции
"Не эксплуатируйте животных, эксплуатируйте наши ситилайты", - призвали инициаторы акции
"Не эксплуатируйте животных, эксплуатируйте наши ситилайты", - призвали инициаторы акции
"Не эксплуатируйте животных, эксплуатируйте наши ситилайты", - призвали инициаторы акции

"Мы решили помочь людям, которые так хотят иметь на память фото с животным. Помочь им сделать это гуманно, а не эксплуатируя живое существо", - говорится в посте.

Ситилайты также разместили во Львове, Одессе, Николаеве, Кропивницкому, Ивано-Франковске, Ровно, Сумах, Хмельницком, Харькове, Черкассах и Черновцах.

Расположение каждого можно найти на онлайн карте.

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Эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг в столице запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.

В столичном метро курсирует "поезд добра", на котором размещены изображения бездомных животных.

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