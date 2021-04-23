На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Просмотров: 216
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 360
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 693
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 279
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 414
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
5
19
3
4
1
Показали, как ремонтируют одну из самых проблемных канализаций Киева
Показали, как ремонтируют одну из самых проблемных канализаций Киева
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Ворвался в машину и приказал везти деньги: мужчина с пистолетом напал на женщину с дочкой
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
Вечные пробки: столичный мост Метро перекрывают
Вечные пробки: столичный мост Метро перекрывают
Видео
Все видео
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Как в Киеве "работают" карманники: показали видео
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 360
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1035
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 261
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 9
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 16:42

На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками

  Комментировать
На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками
На Подоле обустроят рекреационную зону с велодорожками. Фото: pixabay.com

В историческом центре Подола на ул. Петра Сагайдачного создадут качественную рекреационную зону для киевлян и гостей города.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, проект уже имеет экспертное заключение и утвержден распоряжением КГГА №930.

"В частности, предусматривается обустройство тротуаров и велодорожек, озеленение с посадкой деревьев, установление скамеек, обустройство нового освещения, систем водоотведения и многое другое", - отметил Мондриевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Велоновация в Киеве: предлагают создать километр защищенных полос

Пешеходная зона на этом участке введена 2017 года. В мае прошлого года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону. После нескольких судебных заседаний распоряжение, которым внедрили пешеходную зону, возобновили. Ул. Петра Сагайдачного оставили пешеходной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 27154
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 18558
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 11385
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 8514
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6607
Новости Киева
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
 Просмотров: 666
Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс.
Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс. Просмотров: 315
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
 Просмотров: 513
Киев вводит карантинные ограничения на Пасху: как будут работать церкви
Киев вводит карантинные ограничения на Пасху: как будут работать церкви Просмотров: 315
Роженице в частной клинике вырезали матку из-за ошибки врача
Роженице в частной клинике вырезали матку из-за ошибки врача 1 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
22
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
Чужа картопля
Голосов: 6727
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть