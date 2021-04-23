На столичном Подоле появится рекреационная зона с велодорожками

На Подоле обустроят рекреационную зону с велодорожками. Фото: pixabay.com

В историческом центре Подола на ул. Петра Сагайдачного создадут качественную рекреационную зону для киевлян и гостей города.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, проект уже имеет экспертное заключение и утвержден распоряжением КГГА №930.

"В частности, предусматривается обустройство тротуаров и велодорожек, озеленение с посадкой деревьев, установление скамеек, обустройство нового освещения, систем водоотведения и многое другое", - отметил Мондриевский.

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Пешеходная зона на этом участке введена 2017 года. В мае прошлого года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону. После нескольких судебных заседаний распоряжение, которым внедрили пешеходную зону, возобновили. Ул. Петра Сагайдачного оставили пешеходной.