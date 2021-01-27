Суд решил судьбу спорных улиц на Подоле

В Киеве ул. Петра Сагайдачного на Подоле останется пешеходной.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу КГГА и оставил в силе распоряжение, которым внедрено пешеходную зону на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного до улицы Андреевской", - говорится в сообщении.
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Пешеходная зона на этом участке введена в 2017 году. В мае прошлого года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону. После нескольких судебных заседаний распоряжение, которым внедрили пешеходную зону, возобновили.
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