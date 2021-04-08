Велоновация в Киеве: предлагают создать километр защищенных полос

В центре Киева хотят создать 1 км защищенных велополос. Проект 371 зарегистрировала команда Urban crew на сайте Общественного бюджета.

Стоимость реализации проекта оценили в 480 тыс. грн, пишет "Хмарочос".

Фото: Изображение со страницы проекта

Авторы предлагают установить вдоль велополос низкие делиниаторы, которые отделять велодвижение от автомобилей. Это должно решить проблему остановки и парковки автомобилей на велополосах, а также несоблюдение автомобилистами безопасной дистанции до велосипедистов.

Авторы уверяют, что правильно установленные делиниаторы сделают перекресток безопаснее, уменьшив возможный радиус поворота автомобилей. А визуальное сужение проезжей части побудит водителей ехать медленнее.

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Ни одна велосипедная полоса в столице физически не отделена от автомобильных. За выбранные проекты, которые пройдут рассмотрение комиссии, киевляне смогут проголосовать до 15 сентября.

В столичном парке "Муромец" появилась современная дорожка для катания на велосипедах, скейтах и роликах протяженностью 600 м.