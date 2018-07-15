На столичном озере массово умирают утки

90% уток выловили мертвыми. ФОТО: Максим Юрьев

В озере Елизаветинского парка на киевских Теремках погибли более 50 уток.

Местные жители за свой счет заказали анализы воды и трупов, а также спасают уцелелых птиц всеми возможными способами. В частности, их кормят раствором активированного угля.

По словам местных, неизвестные рассыпают пернатым отравлен хлеб. Впрочем, даже частичных результатов токсикологической экспертизы, которые могли бы объяснить гибель уток, до сих пор нет, - сообщил общественный активист Максим Юрьев. "Полная экспертиза невозможна, поскольку государственные учреждения, куда направляли волонтеров, не имеют необходимых реактивов", - добавил он в Facebook.

Глава приюта "Лунная долина", где лечат остальных уток, Елена Будзинская написала, что результаты анализов исключили инфекционное заболевание.

В то же время пресс-секретарь столичного КП "Плесо" Евгений Кобан отметил, что причиной может быть попадание в воду краски или других химикатов - например, после мытья автомобилей. Также он уточнил, что результатов анализов проб воды еще нет и что этот водоем уже 10 лет не находится на балансе предприятия.

Держпродспоживслужба проводит ветеринарно-санитарные обследования теремковских озер и прилегающих к ним территорий. Угроз для жизни и здоровья населения не обнаружили, отметили в ведомстве.

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