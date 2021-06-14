На Киев надвигается гроза

В Киеве ожидается гроза. Фото: pixabay.com

В понедельник, 14 июня, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидается гроза, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайшие 2 ч. и до конца суток 14 июня в Киеве ожидается гроза - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

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"На местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды Киевавтодор имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую Киевавтодора по телефону 0(44) 284-74-19", - добавили в сообщении.

В случае падения деревьев или веток, травмирования людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.