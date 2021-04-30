На Киев и область надвигается грозовая буря

На столицу и область надвигается гроза с градом. Фото: pixabay.com

В пятницу, 30 апреля, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, ожидаются град и молния.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая гроза, местами град", - говорится в сообщении.

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На Пасху, 2 мая, на западе, севере и в центре ожидаются дожди, порывистый ветер, грозы и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода. В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°С.