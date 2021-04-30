На Киев и область надвигается грозовая буря

 
Ексклюзивы
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 171
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 243
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 198
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 135
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 180
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 279
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 774
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 522
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 837
Фото
Все фото
3
3
7
6
3
91-летнюю женщину изнасиловал внук
91-летнюю женщину изнасиловал внук
&quot;Будущий&quot; глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
Кот пролетел шесть этажей и упал в закрытый подвал
Кот пролетел шесть этажей и упал в закрытый подвал
Машина &quot;смела&quot; велосипедиста и повисла на отбойнике
Машина "смела" велосипедиста и повисла на отбойнике
На столичных улицах установили современные мусорные контейнеры
На столичных улицах установили современные мусорные контейнеры
Видео
Все видео
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
16-летний парень вырезал всю семью: все, что известно о кровавой расправе
Интервью
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 171
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Просмотров: 18
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 432
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 360
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 18
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
пятница, 30 апреля 2021 16:43

На Киев и область надвигается грозовая буря

  Комментировать
На Киев и область надвигается грозовая буря
На столицу и область надвигается гроза с градом. Фото: pixabay.com

В пятницу, 30 апреля, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, ожидаются град и молния.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая гроза, местами град", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приметы 30 апреля: сегодня узнаем какая погода будет летом

На Пасху, 2 мая, на западе, севере и в центре ожидаются дожди, порывистый ветер, грозы и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода. В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Киев и область надвигается грозовая буря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Осуществили покушение на бывшего председателя Рады

Затонул паром. Погибли 103 человека

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 60709
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 13959
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 13500
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 11583
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 10818
Новости Киева
В столице подсчитали нарушителей четырехнедельного локдауна
В столице подсчитали нарушителей четырехнедельного локдауна Просмотров: 27
91-летнюю женщину изнасиловал внук
91-летнюю женщину изнасиловал внук
3
 Просмотров: 783
Обучения в школах не будут продлевать до лета
Обучения в школах не будут продлевать до лета Просмотров: 216
На Крещатике ограничат движение – дата
На Крещатике ограничат движение – дата Просмотров: 54
"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
3
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
29
Летом газ для населения не подешевеет
7
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
За антиукраинскую деятельность каналу Мураева выписали 200 тыс. грн штрафа
Голосов: 6733
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть