Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы

В одном из столичных уличных кафе возле станции метро Лесная крыса беспрепятственно сидела в витрине с хлебобулочными изделиями и лакомилась штруделем.
Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram. Когда сняли увиденное, не уточнили.
"Секретный покупатель животного происхождения прошел внутрь восточной кухни Lazzat на Лесной", - говорится в описании видео.
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Как долго крыса находится в заведении – неизвестно. Поймали ли ее впоследствии работники, не сообщается.
"Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", - добавили иронично в посте.
В одном из супермаркетов Запорожья грызун бегал в холодильнике с полуфабрикатами. На месте происшествия продавца не было, поэтому никто не отреагировал на инцидент.
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