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пятница, 10 декабря 2021 11:29

Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы

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Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Трапезу крысы сняли в уличном кафе на Лесной. Фото: скриншот с видео

В одном из столичных уличных кафе возле станции метро Лесная крыса беспрепятственно сидела в витрине с хлебобулочными изделиями и лакомилась штруделем.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram. Когда сняли увиденное, не уточнили.

"Секретный покупатель животного происхождения прошел внутрь восточной кухни Lazzat на Лесной", - говорится в описании видео.

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Как долго крыса находится в заведении – неизвестно. Поймали ли ее впоследствии работники, не сообщается.

"Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", - добавили иронично в посте.

В одном из супермаркетов Запорожья грызун бегал в холодильнике с полуфабрикатами. На месте происшествия продавца не было, поэтому никто не отреагировал на инцидент.

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Дата
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