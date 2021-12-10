Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы

Трапезу крысы сняли в уличном кафе на Лесной. Фото: скриншот с видео

В одном из столичных уличных кафе возле станции метро Лесная крыса беспрепятственно сидела в витрине с хлебобулочными изделиями и лакомилась штруделем.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram. Когда сняли увиденное, не уточнили.

"Секретный покупатель животного происхождения прошел внутрь восточной кухни Lazzat на Лесной", - говорится в описании видео.

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Как долго крыса находится в заведении – неизвестно. Поймали ли ее впоследствии работники, не сообщается.

"Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", - добавили иронично в посте.

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