Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью

Вечером 14 мая, после масштабной реконструкции, состоится открытие главной сцены Киевского национального академического театра оперетты - единственного в Украине.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Большой зал театра длительное время находилась в аварийном состоянии и требовала немедленной реставрации. В зале, в частности, выполнили работы по противопожарной безопасности. Установили новое оборудование системы. Укрепили арки сцены и других элементов зрительного зала. Установили новую систему кондиционирования. Заменили кресла для зрителей. и осуществили реставрацию интерьера зала. Также установили современную систему освещения и звука ", - отметил глава столицы.
Реконструкция осуществлялась за счет местного бюджета. Во время ремонта сохранили атмосферу начала XX века, добавил Кличко.
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