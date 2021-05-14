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пятница, 14 мая 2021 19:15

Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью

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Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
В честь открытия обновленной Киевской оперетты вечером 14 мая состоится гала-концерт. Фото: скриншот с видео

Вечером 14 мая, после масштабной реконструкции, состоится открытие главной сцены Киевского национального академического театра оперетты - единственного в Украине.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Большой зал театра длительное время находилась в аварийном состоянии и требовала немедленной реставрации. В зале, в частности, выполнили работы по противопожарной безопасности. Установили новое оборудование системы. Укрепили арки сцены и других элементов зрительного зала. Установили новую систему кондиционирования. Заменили кресла для зрителей. и осуществили реставрацию интерьера зала. Также установили современную систему освещения и звука ", - отметил глава столицы.

Реконструкция осуществлялась за счет местного бюджета. Во время ремонта сохранили атмосферу начала XX века, добавил Кличко.

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В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.

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