"Моргенштерн" с толпой охраны гуляет по Киеву

В центре Киева возле Бессарабского рынка заметили мужчину, похожего на российского рэпера Моргенштерна.

Об этом сообщил киевлянин Стас Козлюк в Facebook.

"Моргенштерн (двойник?) гуляет по Крещатику с кучей охраны и снимает видосы. Алло, Служба безопасности Украины?" - написал Козлюк.

Фото киевлянин сделал 30 июля около 13:30. Судя по фотографии, это двойник российского артиста. К тому же у настоящего Моргенштерна сейчас другой цвет волос и прическа.

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29 апреля этого года Моргенштерна, настоящее имя - Алишер Валеев, внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, чем сделали невозможным его въезд в Украину.

Моргенштерн был в Украине 1,5 года назад. И его концерт в Одессе завершился скандалом. Он вышел на сцену, несмотря на объявленный траур по погибшим в одесском институте. И сказал, что траур - это показуха.

9 июля Валеев выложил в Instagram видео, где с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: "Медовый месяц продолжается, мы в Украине".