Могут закрыть станции метро в центре Киева

Станции могут закрыть из-за вечернего концерта на Подоле. Фото: Depositphotos

19 июля Киевский метрополитен может закрыть на вход станции Контрактовая площадь и Почтовая площадь.

Это связано с концертом группы "Океан Эльзы". Он будет проходить в 20:30 на Подоле.

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В пресс-службе подземки извинения за временные неудобства.

Архитектор Сергей Махно представил проект "Любий Поділ", в котором предлагает изменить облик исторической местности Киева в пределах улиц Нижний Вал, Верхний Вал, Еленовская и Ярославская.