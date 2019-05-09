Архитектор хочет изменить историческую часть Киева

Архитектор Сергей Махно представил проект "Любий Поділ", в котором предлагает обновить общественное пространство исторической местности Киева в пределах улиц Нижний Вал, Верхний Вал, Еленовская и Ярославская.

Проект не требует больших архитектурных изменений и застройки новыми зданиями. Команда архитектора наоборот хочет показать, что для изменений в городе нужно совсем немного - просто привести улицы в порядок. Об этом пишет The Village Україна.

"Нашли часть спонсоров и были готовы его реализовать, но пока не получили официального согласования от местных властей Подола", - говорит Сергей Махно.

Фото: Sergey Makhno Architects

Так, вблизи Житнего рынка хотят установить подвижную кинетическую скульптуру, которая бы перекликалась с геометрической формой крыши рынка. Идея не дорогая. Воплотить ее можно с помощью обычных пленок на растяжках, которые будут шевелиться от дуновений ветра.

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Также планируется вернуть в среду Подола реку Глубочицу, которая протекает под улицами Верхний и Нижний Вал. Вблизи Житнего рынка в нее впадал ручей Киевлянка, который вытекал из местности современной Воздвиженки. Авторы проекта хотят показать водоемы через стеклянную платформу вместо асфальта.

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве установили последний прогон. Строительство моста завершили, а следовательно, достроили. Дата "рождения" моста — 24 апреля. Анонсируют, что открытие состоится в День Киева - 26 мая.