Митингуют водители скорой помощи: им не выплачивают "ковидные" надбавки

Фото: Анатолий Сирык, "Укринформ"

В четверг утром, 13 мая, под зданием КГГА в центре столицы начался митинг водителей скорой помощи и столичных транспортников.

Несколько десятков водителей "скорой" требуют выплату средств, пишет "Укринформ".

По словам медводителей, им не выплачивают "ковидные" средства с марта 2020 года, поскольку водители не считаются контактными работниками с больными коронавирусом.

Представители Киевского метрополитена и Киевпастранса митингуют с требованием справедливых зарплат для транспортников города.

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Также часть активистов требуют не принимать скандальный Детальный план территории, который предусматривает застройку Минского массива в Оболонском районе столицы.

Всего в митингах участвуют около 500 человек, пишет УНИАН.

Порядок на месте обеспечивают правоохранители и полиция диалога. Беспорядков пока нет.

Киевский метрополитен и Киевпастранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки - 21 грн.