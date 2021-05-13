В Киеве усиляют охрану школ. Чтобы не было терактов

В учебных заведениях столицы уже существуют системы видеонаблюдения. Фото: Валентин Мондриевский

Все школы Киева оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения на случай возможных нападений и ЧП.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Мы оснастили каждое учреждение образования столицы охранно-тревожной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Помещение же находятся под охраной ответственных лиц, которые не пропускают посторонних. На территориях некоторых школ, где чаще всего фиксируют случаи нарушения общественного порядка, дополнительно патрулирует муниципальная охрана. В планах - расширить зону патрулирования на все учреждения города", - рассказал Мондриевский.

Он добавил, что Киев работает над внедрением новой автоматизированной системы сигнализации с датчиками движения, которая сделает невозможным несанкционированный доступ в учреждения образования, в частности, в ночное и нерабочее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кнопки спасения от насильников появились в столице

11 мая в Казани, Россия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. Он четыре года назад закончил это учебное заведение. В результате нападения погибли семь детей, двое взрослых, еще десятки пострадали.