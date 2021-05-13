Проезд в Киеве может бешено подорожать: подробности

Поездка в общественном транспорте может стоить более 20 грн. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

Киевский метрополитен и Киевпастранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки - 21 грн.

Совместное обращение обеих трудовых коллективов опубликовали пресс-службы предприятий, пишет "Украинская правда".

"Вызовы пандемии серьезно повлияли на нашу работу за последние два года. Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка средствами городского бюджета или просмотр имеющегося тарифа на перевозку пассажиров. Согласно расчетам, экономически обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 гривны", - говорится в обращении.

С начала пандемии пассажиропоток в метро значительно упал - с 495 339 тыс. пассажиров в 2019-м до 279 484 тыс. пассажиров в 2020 году до 85 163 тыс. пассажиров за четыре месяца 2021-го. В предприятии отметили, что из-за этого есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам.

Кроме того, предприятие получило информацию о переводе административного персонала на четырехдневную рабочую неделю. Это решение коснется около 3 тыс. работников, которые недополучать пятую часть зарплаты.

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В метрополитене указали, что для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1,514 млн грн.

В Киевпастрансе заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата - в 1,75 раза. По их расчетам, экономически обоснованные тарифы на 2021 год - 25,18 грн на проезд наземными видами транспорта и 78,9 грн - на проезд городской электричкой.

В предприятиях добавили, что сейчас существует угроза отключения электроэнергии, сокращения работников и задержки зарплаты, что приведет к транспортному коллапсу в столице.

Напомним, с 1 мая в Киеве ослабили строгий карантин. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Возобновили работу заведения общественного питания, школы и детские сады. Несмотря на отмену жестких ограничений никаких изменений в городе особо не чувствовалось. В транспорте было так же мало людей, в ресторанах, ТРЦ много посетителей не было за небольшими исключениями.