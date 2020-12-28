Митингующие пытались прорваться в Минрегион, есть пострадавшие

 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 144
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 540
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1071
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 405
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 324
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7200
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 756
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19818
Фото
Все фото
6
3
5
4
20
На Центральном автовокзале Киева заработает комфортабельный отель
На Центральном автовокзале Киева заработает комфортабельный отель
Новогодние елки будут принимают на переработку – адреса, телефоны
Новогодние елки будут принимают на переработку – адреса, телефоны
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
Показали, как будет выглядеть кинотеатр &quot;Киевская Русь&quot; после капитального ремонта
Показали, как будет выглядеть кинотеатр "Киевская Русь" после капитального ремонта
Город под &quot;одеялом&quot;: впечатляющие фото заснеженного Киева
Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева
Видео
Все видео
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 144
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 540
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 558
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19818
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 765
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 17:58

Митингующие пытались прорваться в Минрегион, есть пострадавшие

  Комментировать
Митингующие пытались прорваться в Минрегион, есть пострадавшие
В Киеве пострадал полицейский от рук агрессивных митингующих. Фото: npu.gov.ua

В Киеве 28 декабря во время обеспечения правопорядка на акции группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий на улице Большая Житомирская, 9 . Один из митингующих травмировал полицейского.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Правонарушитель задержан. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство. За угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа ему (нападающему. - Gazeta.ua) грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К резне со стрельбой возле кафе причастен патрульный

Также возможна дополнительная правовая квалификация действиям лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.

Правоохранители призвали участников бессрочной акции выражать свою позицию правовым способом.

На какой именно акции произошел инцидент - не уточнили.

Патрульный полицейский 30-летний Виталий Тафийчук получил 3 огнестрельные ранения во время ночного задержания подозреваемого в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Митингующие пытались прорваться в Минрегион, есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 10152
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 7029
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 6471
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6264
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
 Просмотров: 4932
Новости Киева
За некачественные коммунальные услуги киевлянам вернули 30 млн
За некачественные коммунальные услуги киевлянам вернули 30 млн Просмотров: 54
На Центральном автовокзале Киева заработает комфортабельный отель
На Центральном автовокзале Киева заработает комфортабельный отель
6
 Просмотров: 423
Новогодние елки будут принимают на переработку – адреса, телефоны
Новогодние елки будут принимают на переработку – адреса, телефоны
3
 Просмотров: 90
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
5
 Просмотров: 2016
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
8
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
1
Воды в Крыму не будет и в следующем году
1
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
Голосов: 6494
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть