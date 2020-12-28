Митингующие пытались прорваться в Минрегион, есть пострадавшие

В Киеве пострадал полицейский от рук агрессивных митингующих. Фото: npu.gov.ua

В Киеве 28 декабря во время обеспечения правопорядка на акции группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий на улице Большая Житомирская, 9 . Один из митингующих травмировал полицейского.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Правонарушитель задержан. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство. За угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа ему (нападающему. - Gazeta.ua) грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Также возможна дополнительная правовая квалификация действиям лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.

Правоохранители призвали участников бессрочной акции выражать свою позицию правовым способом.

На какой именно акции произошел инцидент - не уточнили.

Патрульный полицейский 30-летний Виталий Тафийчук получил 3 огнестрельные ранения во время ночного задержания подозреваемого в Киеве.