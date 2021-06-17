Место прощания с Чапкисом изменили

Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни. Фото: facebook.com/chapkis

Хореографа Григория Чапкиса проведут в последний путь в Национальной филармонии Украины на ул. Владимирский спуск, 2 в Киеве.

Ранее сообщалось, что прощание состоится в клубе Кабинета министров, пишет ТСН.

Похоронят танцора на Байковом кладбище. Дата и время остались неизменными - пятница, 18 июня, с 13:00 до 15:00.

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Умер хореограф 13 июня. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.