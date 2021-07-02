Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью

Мужчина на огромной скорости управлял моноколесом. Фото: скриншот с видео

В Киеве на бульв. Перова заметили мужчину, который разогнался на моноколесе до 60 км/ч.

Соответствующее видео распространил "Киев без цензуры" в Telegram.

"Это реально? На моноколесе 60 км/ч. Кажется, пора урегулировать движение самокатов и моноколес", - говорится в посте.

На кадрах видно, что мужчина едет на моноколесе, обгоняя легковой автомобиль.

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Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов - 20 км/ч. Новая скорость урегулирована подписанным меморандумом о сотрудничестве власти столицы с представителями всех семи компаний, предоставляющих услуги проката электросамокатов. Также пользователей всех прокатных самокатов застрахуют.