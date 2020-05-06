Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует "Эпицентр"

В киевском гипермаркете "Эпицентр" по ул Полярная 20Д, продолжают торговать электроникой и спортивной одеждой и обувью. Входы в эти отделы натянуты лентами. Однако покупатели их обходят и выбирают товары. Работники магазина их консультируют.

Фото: Сергей ДЗЕХ

Работает отдел "сад-огород", продаются зоотовары, еда и напитки. Набор из 50 одноразовых масок стоит 550 грн. Маски есть и поштучно - по 11 грн, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Обтянутые лентами зоны мебели, строительных материалов и сантехники. Их можно приобрести только на сайте магазина, говорят работники.

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На входе в гипермаркет посетителям меряют температуру и предлагают воспользоваться антисептиком. Количество посетителей, одновременно находящихся в помещении - не контролируется.

О закрытии части отделов в сети "Эпицентр" заявили 3 мая. Сделали это, чтобы не нарушать правила карантина.

К началу мая в гипермаркете работали все отделы без каких-либо ограничений. Это возмутило мелкий и средний бизнес, который вынужден был закрыться на карантин. Предприниматели обратили внимание на нарушения "Епицентра" на многочисленных митингах, прошедших по Украине.

23 апреля грузовой самолет "Мрия" доставил в Украину 12 млн масок, 100 тыс защитных костюмов и 260 тыс очков. Лайнер встречал Владимир Зеленский. В Офисе президента сначала заявляли, что судно привезло гуманитарный груз медикам и украинцам. Впоследствии уточнили, что большинство товара - коммерческий заказ, а "Эпицентр" оплатил стоимость доставки. Президент же встречал самолет из-за гордости за отечественное авиастроение.

5 мая компания "Эпицентр" передала часть груза "Мрии" медучреждениям Украины. Отдали 2 млн масок, 75 тыс костюмов и 30 тыс защитных очков.