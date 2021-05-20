Малыши-основатели Киева поразили новыми костюмами

Фото: "Сегодня"

Памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади столицы изменился. Бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь получили новые наряды.

Переодевание приурочили ко Дню вышиванки, пишет "Сегодня".

"Сегодня вся страна отмечает День вышиванки. И по традиции бронзовые малыши тоже надели яркие костюмы", - рассказал Владимир Журавель, автор памятника.

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Традицию одевать в разные костюмы памятник на Почтовой начали в 2018 году. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Присоединились малыши и к празднованию дня рождения автора одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг, надев форму Хогвартской школы колдовства и магии.