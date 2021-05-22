Лесные пожары в Греции: уничтожено уже 55 гектаров

По словам спасателей, это крупнейший пожар за последние 20-30 лет. Фото: Reuters

В Греции сотни пожарных продолжают тушить лесной пожар под Афинами. Об этом сообщает DW.

Накануне пожарные смогли взять под контроль крупнейший очаг возгорания, однако многие очаги остаются активными.

Несмотря на усилия 270 пожарных, располагающих 16 самолетами, уже выгорело 55 квадратных километров сосновых лесов, виноградников и оливковых садов. По словам спасателей, это крупнейший пожар за последние 20-30 лет, вспыхнувший, к тому же, необычно рано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар уничтожает леса Канады

Эксперт Евтимиос Леккас из Университета Афин уже назвал пожар "экологической катастрофой".

В Калифорнии масштабные лесные пожары, прошедшие осенью прошлого года, устроили, чтобы скрыть убийство женщины. Подробностями поделилось издание CNN.