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четверг, 11 октября 2018 19:50

Кто заполучил вертолетную площадку Януковича

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Кто заполучил вертолетную площадку Януковича
Конгрессно-выставочный центр "Парковый" также называют "вертолетной площадкой Януковича". ФОТО: Новое Время

Столичный конгрессно-выставочный центр "Парковый" с вертолетной площадкой передали в управление Киеву.

Им будет заниматься КП "Центр организации дорожного движения", сообщил начальник управления Нацагентства по розыску и менеджменту активов Виталий Резник "Украинской правде".

Предприятие занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, "лежачими полицейскими", автоматизированными системами дорожного движения.

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В 2015 году суд арестовал "вертолетную площадку Януковича". Его владельцем являлось ООО "Амадеус Ко", выступавшее заказчиком строительства площадки для экс-президента Украины Виктора Януковича. Под него выделили земельный участок в аренду на 25 лет. В незаконном выделении земли обвинили бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

В октябре 2017 года активисты "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" взяли здание площадки под свой контроль. Они заявили: имеют сведения, что арендаторы здания платят компании, принадлежащей семье Януковича. ГПУ взамен ответила, что "Парковый" находится в управлении государственного предприятия.

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