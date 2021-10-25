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понедельник, 25 октября 2021 17:04

"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
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Сегодня, 25 октября, у стен посольства России в Киеве провели акцию протеста против блокирования пропускных пунктов на линии разграничения с временно-оккупированными территориями Донбасса. Также требовали предоставлять хорошую медицинскую помощь жителям ОРДЛО в период пандемии.

"Требуем от российского политического руководства прекратить убивать наших соотечественников на оккупированных территориях и остановить блокаду. Но мы понимаем, что все это - часть кремлевского плана и взывать к совести или человечности Путина бесполезно. Поэтому наши основные требования адресованы украинскому президенту и правительству - мы требуем срочно поставить вопрос спасения жителей оккупированного Донбасса и разблокирования работы КПВВ на всех международных переговорных площадках", - заявил исполнительный директор благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий.

Активисты принесли с собой плакаты с надписями "Россия убивает людей", "Кремль перекрыл кислород", "Дайте доступ к вакцинам", "Россия сделала из Донбасса концлагерь". Кроме того, разложили под забором посольства завернутые в полиэтилен символические "труппы", напоминая, что из-за такой политики погибают украинцы.

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"Люди там не имеют доступа к медикаментам, вакцинации, медицинским услугам, не могут уехать или посетить своих родственников и близких. РФ ограничивает пересечение на КПВВ и даже через российско-украинскую границу. Фактически люди остаются за высоким забором, окруженным боевиками, которых финансирует РФ. Там в больницах коридоры забиты больными, морги переполнены, на кладбищах не успевают выкапывать могилы. Это новый концлагерь, который устроила РФ", - рассказала участница акции и соучредитель "Восток SOS" Александра Дворецкая.

Фотокореспондент Gazeta.ua также побывал на месте событий.

Активисты устроили протест под посольство РФ в Киеве
Фото: Сергей Старостенко
Активисты устроили протест под посольство РФ в Киеве
Активисты устроили протест под посольство РФ в Киеве
Активисты устроили протест под посольство РФ в Киеве
Активисты устроили протест под посольство РФ в Киеве

Требуя от Украины обеспечить доступ консула к задержанному на Донбассе россиянину Министерство иностранных дел РФ признало участие в войне.

Об этом заявили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Теперь они ожидают от российской дипломатии официального признания полной ответственности руководства РФ за развязывание войны.

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