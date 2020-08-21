Коворкинг за $1,5 млн построят в Киеве

Локацию для коворкинга построят на территории бывшего завода "Арсенал". Это будет 2-я часть бизнес-пространства Creative States of Arsenal.
Об этом сообщил в Facebook Илья Кенигштейн, основатель сети коворкингов Creative States.
Новый коворкинг на 3000 кв. м. будет расположен по соседству с первым пространством, их соединят мостом. Общее пространство локации расширят до 7200 кв. м. В новом коворкинге будет открытая зона между корпусами с деревьями, кустами и газонами. Также будут скамейки, палатки и пуфы в окружении арт-инсталяций.
Новый Creative States of Arsenal 2 будет рассчитан на 500 резидентов, а общая вместимость 2-х локаций на территории завода составит 1200 рабочих мест. Также планируют построить подземный паркинг на 200 автомобилей, сообщило ain.ua.
"Резидентам Creative State of Arsenal будет доступна полностью оборудованная офисная инфраструктура. Офисы, которые можно легко трансформировать под актуальные потребности арендаторов, зона hot-desk с нефиксированными рабочими местами, переговорные комнаты, скайп-румы, лаунж и ивент-холл, а также кухня, санузел с душевыми и спальные капсулы ", - отмечает издание.
Смета проекта составляет около $1, 5 млн. Представить новый коворкинг планируют в феврале 2021 года.
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