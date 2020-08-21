Коворкинг за $1,5 млн построят в Киеве

Локацию для коворкинга построят на территории бывшего завода "Арсенал". Это будет 2-я часть бизнес-пространства Creative States of Arsenal.

Об этом сообщил в Facebook Илья Кенигштейн, основатель сети коворкингов Creative States.

Автор: Ilia Kenigshtein Новое пространство построят на территории завода Арсенал

Новый коворкинг на 3000 кв. м. будет расположен по соседству с первым пространством, их соединят мостом. Общее пространство локации расширят до 7200 кв. м. В новом коворкинге будет открытая зона между корпусами с деревьями, кустами и газонами. Также будут скамейки, палатки и пуфы в окружении арт-инсталяций.

Новый Creative States of Arsenal 2 будет рассчитан на 500 резидентов, а общая вместимость 2-х локаций на территории завода составит 1200 рабочих мест. Также планируют построить подземный паркинг на 200 автомобилей, сообщило ain.ua.

Автор: Ilia Kenigshtein

"Резидентам Creative State of Arsenal будет доступна полностью оборудованная офисная инфраструктура. Офисы, которые можно легко трансформировать под актуальные потребности арендаторов, зона hot-desk с нефиксированными рабочими местами, переговорные комнаты, скайп-румы, лаунж и ивент-холл, а также кухня, санузел с душевыми и спальные капсулы ", - отмечает издание.

Смета проекта составляет около $1, 5 млн. Представить новый коворкинг планируют в феврале 2021 года.

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