В столичные школы можно будет ездить на велосипедах

С 1 сентября учителя и ученики, которые добираются до школы двухколесным транспортом, смогут его оставлять на велопарковке.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоянок оборудованы на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 школа будет с велосипедными стойками. Их общее количество возле школ и гимназий увеличится до 485", - сказал Осипов.

Фото: ДТИ

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