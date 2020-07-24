В Киеве откроют 6 новых паркингов (адреса)

Новые паркоместа в Киеве. Фото: khersonline.net

В Киеве планируют оборудовать 6 перехватывающих паркингов. Решение было принято на заседании Киевского городского совета.

Новые паркинги обустроят возле конечных станций метрополитена. Необходимые изменения внесены в перечень парковок, находящихся на балансе коммунального предприятия "Киевпасстранс".

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Соответствующим решением депутаты хотели минимизировать нагрузку на улично-дорожную сеть и побудить владельцев автомобилей пользоваться общественным транспортом. Так при наличии новых паркомест возле конечных станций метрополитена автомобилисты смогут оставить авто и продолжить движение до центра города общественным транспортом.

"Также мы получаем возможность организовать единый порядок функционирования платных мест для парковки на территории города Киева", - отметил депутат Киевсовета Владимир Левин.



Паркинги обустроят:

- Просп. Броварской (ст. м. "Лесная", вдоль линии метрополитена)

- ул. Тираспольская, 12 (на пересечении ул. Тираспольской и ул. Щусева)

- Площадь Героев Бреста (ст. м. "Святошин")

- ул. Стеценко, 1/3 (ст. м. "Сырец")

- ул. Камышинская (ст. м. "Выдубичи")

- ул. Старобориспольская (ст. м. "Красный Хутор", площадка №1).

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