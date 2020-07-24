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пятница, 24 июля 2020 10:40

В Киеве откроют 6 новых паркингов (адреса)

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В Киеве откроют 6 новых паркингов (адреса)
Новые паркоместа в Киеве. Фото: khersonline.net

В Киеве планируют оборудовать 6 перехватывающих паркингов. Решение было принято на заседании Киевского городского совета.

Новые паркинги обустроят возле конечных станций метрополитена. Необходимые изменения внесены в перечень парковок, находящихся на балансе коммунального предприятия "Киевпасстранс".

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Соответствующим решением депутаты хотели минимизировать нагрузку на улично-дорожную сеть и побудить владельцев автомобилей пользоваться общественным транспортом. Так при наличии новых паркомест возле конечных станций метрополитена автомобилисты смогут оставить авто и продолжить движение до центра города общественным транспортом.

"Также мы получаем возможность организовать единый порядок функционирования платных мест для парковки на территории города Киева", - отметил депутат Киевсовета Владимир Левин.

Паркинги обустроят:
- Просп. Броварской (ст. м. "Лесная", вдоль линии метрополитена)
- ул. Тираспольская, 12 (на пересечении ул. Тираспольской и ул. Щусева)
- Площадь Героев Бреста (ст. м. "Святошин")
- ул. Стеценко, 1/3 (ст. м. "Сырец")
- ул. Камышинская (ст. м. "Выдубичи")
- ул. Старобориспольская (ст. м. "Красный Хутор", площадка №1).

Украинские водители установили новые скоростные антирекорды. Сразу 203 машины двигались со скоростью более 170 км/ч.

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