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воскресенье, 01 августа 2021 19:15

Костел Святого Николая засиял цветами флага Торонто: яркие фото
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В ночь на 30 июля костел Святого Николая в Киеве подсветили цветами флага Торонто. Так украинская столица отметила 30-летие международного сотрудничества Киева и Торонто.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

"А знак города Торонто (Toronto sign. - Gazeta.ua) перед зданием городского совета Торонто в честь 30-й годовщины побратимства подсветили в сине-желтые цвета", - говорится в сообщении.

К юбилею мэр Киева Виталий Кличко и мэр Торонто Джон Тори обменялись поздравительными письмами.

"Город Торонто с радостью празднует 30-ю годовщину Договора дружбы с Киевом. С 1991 года мы способствуем укреплению связей между нашими жителями и предприятиями в духе взаимоуважения и сотрудничества. Я рассчитываю на продолжение нашего важного партнерства в его четвертой декаде", - написал в письме Тори.

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26 мая 2021-го здание КГГА на ул. Крещатик подсветили цветами государственного флага Грузии. Так Киев присоединится к празднованию 30-летия независимости Грузии.

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