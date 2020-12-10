Коронавирус в Киеве достиг шокирующих показателей

По состоянию на 10 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1899. Это абсолютный рекорд суточного прироста заражений от начала пандемии в столицы. Вчера болезнь диагностировали в 1728 человек. В общем подтвержденных случаев - 86 437.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболел также 51 медик

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева. Умерли 27 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1525 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

- 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет

- 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 356, Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 13 371 нового больного коронавирусом. Из них детей - 652, медработников - 580. По состоянию на утро 10 декабря имеем 858 714 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.